Москва, , 09:54 — REGNUM Сердечный приступ произошел у актера Михаила Ефремова в ночь на 26 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.

По его словам, приступ случился из-за нервного потрясения, которое актер переживает из-за ДТП. «Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ», — сказал адвокат.

Он добавил, что актер отказался вызвать скорую помощь. Пашаев сказал, что порекомендовал Ефремову вызвать скорую помощь при ухудшении состояния. «Надеюсь, он ко мне прислушается», — сказал правозащитник.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.

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