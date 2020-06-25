Москва, , 09:05 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов готов усыновить детей погибшего в результате ДТП Сергея Захарова. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил адвокат Эльман Пашаев.

Говоря о желании помочь детям Захарова, адвокат сообщил, Ефремов «готов их даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь». Пашаев заверил в честности и искренности своих слов.

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Как сообщало ИА REGNUM, расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП с участием актёра Михаила Ефремова могут завершить через три недели.