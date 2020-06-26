Бишкек, , 08:30 — REGNUM За последние сутки в Киргизии зарегистрировано 250 новых случаев заражения коронавирусом, из них 21 приходится на медицинских работников. Об этом сегодня, 26 июня, на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Мадемин Каратаев.

По его словам, больше всего зараженных выявили в столице — 105 человек, в Чуйской области — 61 человек и в городе Оше — 47 человек.

Всего по республике зарегистрировано 4 204 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 669 среди местных медиков.

За прошедшие сутки из больниц выписали 50 пациентов, излечившихся от COVID-19. Всего с начала пандемии в Киргизии излечились и были выписаны из стационаров 2 162 киргизстанца, в том числе 403 медика.

За все время пандемии от осложнений, спровоцированных коронавирусной инфекцией, умерли 43 жителя республики, среди них два врача.

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