Бишкек, , 15:10 — REGNUM Будет ли Дом правительства Киргизии закрыт на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом депутатов и сотрудников аппарата правительства решит спецкомиссия. Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения Мадемин Каратаев.

По словам высокопоставленного чиновника, этот вопрос члены комиссии совместно с местными экспертами-эпидемиологамии обсудят уже сегодня, 25 июня.

ИА REGNUM напоминает, ранее стало известно о положительном результате теста на коронавирус у руководителя пресс-службы парламента Киргизии Ибраима Нуракун уулу, у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова, а также сразу у нескольких депутатов, имена которых минздрав озвучивать отказался.

Отметим, что правительство и парламент Киргизии с 2010 года располагаются в одном здании — в Доме правительства республики.

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