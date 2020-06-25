Москва, , 17:52 — REGNUM Развитие социальной инфраструктуры в Новой Москве продолжает оставаться крайне важным направлением, до 2024 года планируется возвести не менее 100 детсадов, школ, амбулаторий и поликлиник, заявил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, 25 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Кроме школ, амбулаторий, детсадов и поликлиник необходимо создавать рабочие места для служащих, поэтому было построено здание префектуры, в котором размещаются более десяти городских служб. Это очень удобно, человек приехал сюда и может в одном здании получить все необходимые услуги различных направлений», — отметил Жидкин.

Кроме того, в Новой Москве уже построена одна из самых крупных школ в Москве на 1775 мест, и проектируется еще одна на 2100 мест, которую построят в Троицке. Такое гигантское учебное заведение понадобилось из-за имеющегося дефицита учебных заведений, и во исполнение стратегии опережающего строительства социальной инфраструктуры.

Столичные власти продолжают реализовывать на новых территориях программу «Безопасный город», в рамках которой строятся новые пожарные депо, уже построено здание ГУВД. «В этом году мы планируем ввести 5 объектов, но учитывая, что территория большая, разряженная нам необходимо минимально сокращать время подъезда машин, поэтому в общую программу входят почти 20 объектов», — подчеркнул глава департамента развития новых территорий.

Не остались без внимания и объекты культуры. На сегодня здесь существует 7 музеев, 34 библиотеки, 14 крупных детских школ искусств. Там, где они совсем небольшие, или их нет, проектируется еще 4 здания домов культуры. Помимо этого, проектируется депозитарный центр. По словам чиновника, планируется в сентябре пройти Госэкспертизу, а до конца года провести аукцион на его строительство.

«В стилобатной части здания площадью 10 тыс. кв. м. будут проводится выставки. Всего же для 4 федеральных музеев и 17 московских будет построено 70 тыс. кв. м. для размещения экспонатов», — уточнил чиновник.

Не менее широко представлены и объекты для занятий спортом, благодаря чему с 2013 по 2020 год более чем в два раза увеличилось количество занимающихся спортом жителей Новой Москвы — 155 тыс. в 2020 году против 36 тысяч в 2012 соответственно. Всего в ТиНАО функционирует 26 муниципальных спортивных учреждений, в их числе 782 спортивных объекта и 16 бассейнов. Кроме того, все детские сады. Которые сейчас проектируются будут с бассейнами. Власти также обещают построить горнолыжный комплекс.

Ранее глава департамента развития новых территорий сообщил о том, что мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение построить в Новой Москве централизованные водопровод и канализацию.

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