Кызыл, , 11:41 — REGNUM За всё время с начала эпидемии коронавируса в Туве умерли 14 человек с основным диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ещё около тридцати носителей скончались от других хронических заболеваний, отягощённых коронавирусом.

Тем временем, общее количество подтверждённых случаев заражения вплотную приблизилось к 4 тыс. человек. За минувшие сутки выявили у 130 жителей.

«За последние сутки выздоровело 117 пациентов. Всего выписано в связи с выздоровлением 2051 (51,5%) человек», — отметили в минздраве.

Напомним, ранее в больнице скончался верховный лама Тувы, госпитализированный с COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, в связи с этим 26 июня объявили в регионе днём траура. В этот день приспустят государственный флаг республики, а телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные передачи.

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