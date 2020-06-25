Кызыл, 25 июня 2020, 11:41 — REGNUM За всё время с начала эпидемии коронавируса в Туве умерли 14 человек с основным диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Ещё около тридцати носителей скончались от других хронических заболеваний, отягощённых коронавирусом.
Тем временем, общее количество подтверждённых случаев заражения вплотную приблизилось к 4 тыс. человек. За минувшие сутки выявили у 130 жителей.
«За последние сутки выздоровело 117 пациентов. Всего выписано в связи с выздоровлением 2051 (51,5%) человек», — отметили в минздраве.
Напомним, ранее в больнице скончался верховный лама Тувы, госпитализированный с COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, в связи с этим 26 июня объявили в регионе днём траура. В этот день приспустят государственный флаг республики, а телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные передачи.
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