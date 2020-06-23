Кызыл, , 17:00 — REGNUM Верховный лама Тувы камбы-лама Джампел Лодой, который ранее был госпитализирован в республиканскую больницу с COVID-19, скончался. Об этом в видеообращении на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

В медицинском учреждении священнослужитель был введён в искусственную кому. Сообщалось, что у него имелся ряд других заболеваний. Ему было 45 лет.

По словам главы, у верховного ламы было много планов по дальнейшему развитию духовной жизни республики.

«Кажется невозможным, как камбы-ламу может постигнуть такая участь. Он один из высокообразованных священнослужителей, который умеет донести учение Будды до каждого. У меня были большие надежды, связанные с его миротворческой деятельностью», — отметил он.

Джампел Лодой был интронизирован как восьмой камбы-лама республики в декабре 2019 года. Он проходил начальную духовную подготовку в буддийском монастыре в Кызыле, после чего обучался в Санкт-Петербургском буддийском храме. В 1996 году поступил в тибетский монастырь Дрепунг Гоманг в Индии, а по окончании девятилетнего курса получил звание кандидата философских наук.

Напомним также, 15 июня в возрасте 47 лет из-за тяжёлой формы пневмонии скончался заместитель министра сельского хозяйства республики Айрис Саая. Как сообщало ИА REGNUM, ранее у него также диагностировали COVID-19. Чиновнику было 47 лет.

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