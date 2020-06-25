Кызыл, , 05:50 — REGNUM В Туве объявили 26 июня траурным днём в связи с кончиной камбы-ламы республики Джампела Лодоя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в этот день будут приспущен государственный флаг республики.

Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Для организации похорон священнослужителя будет образована правительственная комиссия. Органам власти региона поручено также оказать содействие комиссии в этой работе.

Напомним, о смерти верховного ламы Тувы стало известно 23 июня. Как сообщало ИА REGNUM, ранее он был госпитализирован в больницу с коронавирусом, где его ввели в искусственную кому. Ему было 45 лет.

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