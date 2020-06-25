Москва, , 10:13 — REGNUM За минувшие сутки ещё 926 жителей российской столицы вылечились от COVID-19. Об этом 26 июня сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 926 пациентов», — заявила Ракова, добавив, что число выздоровевших в Москве продолжает расти.

Также она сообщила, что в результате этого суммарное количество вылечившихся от COVID-19 жителей российской столицы возросло до 142 194.

Кроме этого, заместитель мэра рассказала, что пациенты, которые после выписки должны оставаться под наблюдением медиков, получают необходимые рекомендации, и что всем выздоровевшим предлагается стать донорами плазмы крови.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в четверг, 25 июня, в Санкт-Петербурге возобновилось оказание плановой медицинской помощи в стационарных и амбулаторных условиях.