Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM В четверг, 25 июня, в Петербурге возобновилось оказание плановой медицинской помощи в стационарных и амбулаторных условиях — но только в тех больницах и поликлиниках, которые в период пандемии не перепрофилированы под лечение COVID-19.

Это послабление стало возможным благодаря постановлению Главного санитарного врача Санкт-Петербурга, главы регионального управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой от 23 июня.

Что также важно, после более чем двухмесячного перерыва возобновляется плановая диспансеризация населения, в ходе которой зачастую заболевания выявляются на ранних стадиях, а также вакцинация взрослого населения.

Напомним, что с 22 июня разрешили принимать пациентов в санаториях Петербурга. Однако такие пациенты должны иметь четкие медицинские показания к лечению, подтвержденные врачебной комиссией государственного медучреждения. В санатории не примут без справки об отсутствии коронавируса или наличии антител к нему.

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Кроме того, с 25 июня снят запрет на прием новых пациентов в стационарные учреждения социального обслуживания населения и на перевод их пациентов в другие учреждения.

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