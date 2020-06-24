Москва, , 21:16 — REGNUM Общее число выздоровевших от COVID-19 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ достигло 5985, за последние сутки излечились 130 российских военных. Об этом говорится в распространённом 24 июня бюллетене Минобороны России.

«За прошедшие сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 130 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также до 671 человек увеличилась численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала. На данный момент установлены 1432 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус.

Напомним, 24 июня в официальном телеграм-канале по профилактике коронавируса сообщалось, что в РФ за минувшие сутки было выявлено 7176 новых случаев заражения коронавирусом.

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