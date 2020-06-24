Москва, , 20:55 — REGNUM Надежду на то, что в ближайшем будущем жизнь в Российской Федерации после пандемии коронавируса вернётся в нормальное русло, выразил глава страны Владимир Путин. Об этом 24 июня заявил российский лидер в Кремле во время общения с лауреатами госпремий. Кадры с мероприятия показал телеканал «Россия 24».

«Надеюсь, что жизнь (в Российской Федерации) сейчас восстановится, войдет в нормальное русло, — сказал Путин. — Будет попроще, спокойнее работать».

Российский лидер также добавил, что жителям страны следует пока быть аккуратными.

Напомним, ранее в официальном телеграм-канале по профилактике коронавируса сообщалось, что по состоянию на 24 июня в РФ выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах страны.