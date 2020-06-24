Баку, , 19:31 — REGNUM В Азербайджане за последние 24 часа выявили 590 случаев заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 14 305. Об этом сообщает 24 июня оперштаб при правительстве страны.

«Выявлено (в стране) еще 590 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общее число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 174.

24 июня в минздраве Молдавии сообщили ИА REGNUM, что общее число заразившихся коронавирусом в Молдавии достигло 15 078 человек. По данным министерства, за последние сутки в стране было выявлено 364 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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