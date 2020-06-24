Кишинёв, , 19:22 — REGNUM За последние сутки в Молдавии выявлено 364 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в Минздраве Молдавии, общее число заболевших в Молдавии достигло 15 078 человек.

Из общего числа выявленных за сутки заболевших 42 — врачи и медицинские работники.

Также за сутки 188 пациентов выписали из больниц после выздоровления, а пять человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов достигло 495, а выздоровели с начала эпидемии 8400 человек.

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