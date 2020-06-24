Москва, , 16:55 — REGNUM В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 30 авиарейсов. Об этом в среду, 24 июня, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:50 мск в аэропорту «Домодедово» был задержан один рейс, еще 19 отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс; в аэропорту «Внуково» отменено 11 рейсов.

Причины задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что 24 июня в Москве ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха днём повысится до +23… +25 °С.

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