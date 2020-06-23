Москва, 23 июня 2020, 14:34 — REGNUM В День проведения Парада Победы в Москве — 24 июня — ожидается солнечная погода, сообщили в Гидрометцентре.
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Температура воздуха днём повысится до +23… +25 °С, переменная облачность. Дожди синоптики не прогнозируют.
Ветер подует северный, но слабый и при ярком солнце не принесёт дискомфорта. Атмосферное давление немного выше нормы — 750−753 мм рт. ст.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет в Москву на парад Победы 24 июня
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