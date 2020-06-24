Нижний Новгород, , 14:08 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 24 июня выявили 1005 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 67 193 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Вновь максимальное число новых носителей коронавируса выявлено в Нижегородской области — 207 человек, в Саратовской области — 111, в Ульяновской области — 107, в Пермском крае — 89, в Пензенской области — 72, в Оренбургской области — 67, в Чувашии — 62, в Башкирии — 57, в Самарской области — 51, в Мордовии — 49, в Татарии — 39, в Марий Эл — 38, в Кировской области — 34, в Удмуртии — 22.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 16 197 случаев, в Саратовской области — 5782, в Ульяновской области — 5133, в Башкирии — 5068, в Чувашии — 4740, в Пензенской области — 4523, в Самарской области — по 4502, в Татарии — 4310, в Оренбургской области — 3377, в Пермском крае — 3355, в Мордовии — 3143, в Кировской области — 2986, в Марий Эл — 2783, в Удмуртии — 1294.

Полностью выздоровели 43 328 жителей округа, за последние сутки выписаны 1866 человек. Таким образом, выздоровели более 64,48% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 607 человек, за минувшие сутки скончались 12 жителей Поволжья.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 июня в России подтвержден 606 881 случай заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 7176 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет более 11%. Полностью выздоровели 368 822 жителя России, за сутки выписаны 12 393 человека. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 60,77% граждан. 8513 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 154 — за последние сутки.

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