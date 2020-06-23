Нижний Новгород, , 11:02 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 23 июня выявили 995 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 66 188 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Традиционно максимальное число новых носителей коронавируса выявлено в Нижегородской области — 216 человек, в Саратовской области — 109, в Ульяновской области — 106, в Пензенской области — 71, в Чувашии — 66, в Оренбургской области — 65, в Пермском крае — 64, в Самарской области — 63, в Мордовии — 54, в Башкирии — 52, в Татарии — 40, в Кировской области — 36, в Марий Эл — 35, в Удмуртии — 18.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 15 990 случаев, в Саратовской области — 5671, в Ульяновской области — 5026, в Башкирии — 5011, в Чувашии — 4678, в Пензенской и Самарской областях — по 4451, в Татарии — 4271, в Оренбургской области — 3310, в Пермском крае — 3266, в Мордовии — 3094, в Кировской области — 2952, в Марий Эл — 2745, в Удмуртии — 1272.

Полностью выздоровели 41 516 жителей округа, за последние сутки выписан 1781 человек. Таким образом, выздоровели более 62,7% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 595 человек, за минувшие сутки скончались восемь жителей Поволжья.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 июня в России подтверждено 599 705 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 7425 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет более 11%. Полностью выздоровели 356 429 жителей России, за сутки выписаны 12 013 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 59,43% граждан. 8359 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 153 — за последние сутки.

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