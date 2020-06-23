Саратов, , 16:37 — REGNUM В Саратове родильный дом №4 возобновил свою деятельность, рассказал первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

С его слов, работа перинатальных центров не прекращалась ни на минуту, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции. Но, как во всех лечебных учреждениях, которые оказывают экстренную медпомощь, в роддомах возможны заносы инфекции. Так, с 15 июня в четвертом роддоме проводились санитарно-эпидемиологические мероприятия, после выявления у одной из рожениц SARS-CoV-2. Контактирующие с ней лица удалось установить и предотвратить распространение инфекции. Сегодня, 23 июня роддом №4 открыт для приема пациентов и внесен в маршрутизацию, добавил Шувалов.

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ИА REGNUM напоминает, ранее в Саратовской области коронавирус был выявлен у 46 беременных женщин.

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