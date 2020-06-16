Саратов, , 14:34 — REGNUM В Саратовской области носителями коронавируса стали 46 беременных женщин, 19 из них уже вылечили. Такую статистику привел первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов в ходе ежедневного брифинга.

В зависимости от течения заболевания ряд женщин получают помощь на дому. Тяжелых пациентов среди них нет. У семи женщин с подтвержденным коронавирусом благополучно приняли роды.

Также, с начала пандемии, со слов Шувалова, в регионе коронавирус выявили у 296 несовершеннолетних детей, в том числе у 17 малышей в возрасте до года. Тяжелых случаев среди детей нет, дополнил чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратове родильный дом №4 восьмой городской больницы закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции, которую обнаружили у одной из пациенток.

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