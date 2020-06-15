Саратов, , 14:10 — REGNUM В Саратове родильный дом №4 восьмой городской больницы закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции, которую обнаружили у одной из пациенток. Об этом в ходе брифинга 15 июня сообщил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

По словам представителя минздрава, у одной из пациенток выявили коронавирус. Было принято решение закрыть роддом на прием рожениц, а те, кто уже находятся здесь, получат необходимую помощь. Всех протестируют, потоки пациентов распределят. К обычному режиму работы медучреждение перейдет спустя 14 дней ограничительных мер, добавил Шувалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 15 июня стало известно о выявленных 128 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе числятся носителями вируса 4734 человека.

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