Нижний Новгород, , 12:47 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 23 июня число выздоровевших после заражения коронавирусом вновь превысило число новых выявленных случаев SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Так, всего в округе было выявлено 995 новых случаев заражения коронавирусом, при этом выписан за последние сутки 1781 человек. Общее число носителей коронавируса в Поволжье достигло 66 188 человек, а 41 516 жителя округа уже выздоровели. Таким образом, выписаны уже более 62,7% переболевших.

Рекордное число выздоровевших зарегистрировано в Нижегородской области — 426 человек, в Ульяновской области впервые число выписавшихся втрое превысило число новых случаев заражения — 294, в Пензенской области — 163 человека, в Пермском крае — 152, в Оренбургской области — 116, в Марий Эл — 109, в Башкирии и Кировской области — по 97, в Мордовии — 53, в Чувашии — 47, в Самарской области — 37, в Удмуртии — 36, в Татарии выписано наименьшее число выздоровевших среди регионов России — пять человек.

Напомним, превышение числа выздоровевших над количеством новых случаев заражения коронавирусом в Поволжье фиксировалось 27, 28 и 29 мая, 9, 11, 16, 17 и 18 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 23 июня выявили 995 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 66 188 случаев. в России подтверждено 599 705 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 7425 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет более 11%.

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