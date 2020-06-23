Дамаск, , 12:13 — REGNUM За минувшие сутки в Сирию с территории Ливана возвратились около 30 беженцев. Об этом 23 июня сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, обнародованного на сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 29 беженцев», — говорится в бюллетене и уточняется, что в данное число входит 9 женщин и 15 детей.

Также указывается, что за этот же период из Иордании в Сирию через пропускной пункт «Насиб» беженцы не возвращались.

При этом сообщается, что общее число вернувшихся из Ливана в Сирию беженцев с 18 июля 2018 года теперь составляет 185 084, из которых 55 880 женщин и 94 485 детей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) армии Сирии отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе Джабла, расположенном на расстоянии 15 км от российской авиабазы Хмеймим.