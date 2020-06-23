Джабла, Сирия, , 08:02 — REGNUM Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) армии Сирии отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе Джабла, расположенном на расстоянии 15 км от российской авиабазы Хмеймим. Об этом 23 июня сообщает сирийское агентство SANA.

Также сообщается, что расчеты сирийских ПВО сбили ещё несколько ракет в небе над провинцией страны Хомс.

Кроме этого, уточняется, что атака БПЛА была проведена с территории соседнего с Сирией Ливана.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 июня силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку со стороны армии Израиля в провинции Хама.