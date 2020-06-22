Нижний Новгород, , 11:03 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 22 июня выявили 1021 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 65 193 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 219 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Саратовской области — 112, в Ульяновской области — 110, в Пензенской области — 73, в Чувашии — 71, в Пермском крае — 66, в Оренбургской области — 64, в Самарской области — 63, в Мордовии — 54, в Башкирии — 53, в Кировской области — 47, в Татарии — 39, в Марий Эл — 31, в Удмуртии — 19.

С учетом новых случаев общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 15 774, в Саратовской области — 5562, в Башкирии — 4959, в Ульяновской области — 4920, в Чувашии — 4612, в Самарской области — 4388, в Пензенской области — 4380, в Татарии — 4231, в Оренбургской области — 3245, в Пермском крае — 3202, в Мордовии — 3040, в Кировской области — 2916, в Марий Эл — 2710, в Удмуртии — 1254.

Полностью выздоровели 39 735 жителей округа, за последние сутки выписаны 302 человека. Таким образом, выздоровели более 60,9% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 587 человек, за минувшие сутки скончались семеро жителей Поволжья.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 июня в России подтверждено 592 280 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 7600 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет более 11%. Полностью выздоровели 344 416 жителей России, за сутки выписаны 4705 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 58,15% граждан. 8206 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 95 — за последние сутки.

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