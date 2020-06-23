Нью-Дели, , 10:17 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за последние сутки увеличилось более чем на 14,9 тысяч и превысило 440 тысяч. Об этом 23 июня сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По информации ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 14 933 зараженных коронавирусной инфекцией и теперь их общее число достигло 440 215.

Также сообщается, что за этот же период в Индии от COVID-19 скончались 312 пациентов, в результате чего их суммарное количество стало составлять 14 011.

При этом отмечается, что за истекшие сутки 10 994 человека в стране вылечились от COVID-19 и их общее число стало 248 190.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Грузии подтверждено 3 новых случая коронавируса, и общее число зараженных достигло 911 человек.