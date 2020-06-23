Тбилиси, , 10:12 — REGNUM За последние сутки в Грузии подтверждено 3 новых случая коронавируса, и общее число зараженных достигло 911 человек. По информации министра беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерины Тикарадзе, двое новых пациентов были выявлены в результате исследований в зонах карантина, а источник заражения третьего пока не установлен, и эпидемиологи продолжают работу в этом направлении.

За сутки из больниц, где лечат пациентов с COVID-19, выписались 7 человек, и общее число выздоровевших на данный момент составляет 768 человек.

В графе скончавшихся числится 14 человек, в режиме карантина содержатся 2662 человека, в стационарах под наблюдением остаются 255 пациентов.

Как заявила министр Екатерина Тикарадзе в утреннем эфире телекомпании «Имеди», в Грузии на сегодняшний день — лучшая в регионе ситуация, но оснований для успокоения это не дает.

«Мы находимся на этапе управления вирусом, статистика колеблется, то фиксируется до 20 случаев, то единичные, а то и нулевые случаи, но несмотря на это, мы знаем, что вирус в Грузии есть, а также важна та эпидситуация, которая сложилась в регионе и во всем мире. В мире пока наблюдается статистика роста, поэтому важно продолжить сдерживание распространения вируса и правильное управление им», — пояснила министр.