Москва, , 10:12 — REGNUM Побочный продукт хлорирования — хлороформ — выявлен в девяти из 15 образцов куриного филе, которые были закуплены для экспертизы Роскачества. Об этом сообщает 23 июня пресс-служба организации.

Эксперты отчасти подтвердили опасения потребителей о том, что курицу обрабатывают хлоросодержащими препаратами для устранения неприятных запахов и маскировки первых признаков порчи.

«Не выявлено хлороформа в 6 из 15 товаров», — говорится в сообщении.

Это филе торговых марок «Ярославский бройлер», «Благояр», Alfoor, «Приосколье», «Моссельпром», «Рококо». Хлороформ в остальных образцах найден в количествах, сопоставимых с нормативами хлорсодержащих веществ в питьевой воде.

Отмечено, что на поверхности филе хлора больше, то есть хлороформ попал в образцы из-за того, что их охлаждали хлорированной водой. Это говорит, скорее, о недоочистке водопроводной воды.

Кроме того, в десяти образцах обнаружены следы антибиотиков. При этом эксперты не нашли в филе нитритов и консервантов, ДНК растений и других животных, а также листерий, сальмонелл и бактерий группы кишечной палочки.

Всего проверке подверглись 15 образцов охлаждённого филе цыплёнка-бройлера.

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