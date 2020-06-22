Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Жители Ленинградской области смогут бесплатно пройти тест на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему заболевание COVID-19. Тестирование будет проводиться с 23 по 26 июня включительно. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе областной администрации.

В тестировании могут принять участие здоровые дети от года и взрослые вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19.

Чтобы сдать тест, жителям Ленобласти необходимо заполнить анкету на сайтах Роспотребнадзора по Ленинградской области, областного Центра гигиены и эпидемиологии и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. Участники тестирования будут определены методом случайной выборки, после чего их пригласят в медицинский центр для сдачи крови.

«Результаты исследования сообщат всем участникам, однако для оценки популяционного иммунитета их имена будут закодированы для защиты личной информации», — отметили в областном правительстве.

Эпидемиологи проводят исследования для того, чтобы установить коллективный иммунитет. На основании этой информации они разработают прогноз развития эпидемиологической ситуации и запланируют профилактические мероприятия.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге провели исследование на антитела, согласно предварительным результатам которого не менее 200 тысяч жителей города уже переболели SARS-CoV-2, что составляет 5,7% от числа всех горожан.

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