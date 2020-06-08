Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM Участие в бесплатном тестировании на антитела к новой коронавирусной инфекции, которое будет проводить НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, смогут принять около трех тысяч человек. Об этом 8 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что с 15 по 19 июня в Северной столице желающие после анкетирования смогут пройти тест на наличие антител к новой коронавирусной инфекции.

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Как рассказали в управлении Роспотребнадзора, принять участие в бесплатном тестировании смогут горожане в возрасте от года до 70+ лет. Они будут разделены по возрастным группам по 400 человек: от 1 года до 17 лет, от 18 до 29, от 30 до 39, 40−49, 50−59, 60−69 и 70+.

«Желающим принять участие в тестировании необходимо пройти анкетирование на сайте медицинского центра НИИ им. Пастера по адресу pasteurorg.ru. Тех, кто подойдет по критериям, пригласят на сдачу анализа», — отметили в управлении ведомства.