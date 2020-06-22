Вашингтон, , 15:20 — REGNUM За прошедшие сутки на территории США было выявлено свыше 24 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 июня сообщает университет Джона Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По информации университета, за последние 24 часа в стране было выявлено 24 760 новых зараженных SARS-CoV-2 и теперь их общее число составляет 2 280 969.

Кроме этого, сообщается, что за этот же период в США от COVID-19 скончались 250 пациентов, в результате чего их суммарное количество составляет около 120 тысяч.

При этом указывается, что в настоящее время в стране свыше 622 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 22 июня в Черногории выявили 38 новых зараженных коронавирусом за сутки.