Подгорица, , 14:22 — REGNUM По состоянию на 22 июня в Черногории всего выявили 38 зараженных коронавирусом. После месяца обладания статусом страны свободной от коронавируса страна снова столкнулась со вспышкой инфекции.

По данным главного врача клинического центра Черногории Евто Эраковича, госпитализированы девять пациентов. Один в тяжелом состоянии подключен к аппарату ИВЛ.

Напомним, что с начала эпидемии в стране выявили 362 заразившихся коронавирусом, девять человек умерли.

В Черногории 2 июня провозгласили конец эпидемии, но после открытия границ несколько завозных случаев спровоцировали вспышку заболевания.