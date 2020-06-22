Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM Выстрелившего в людей бывшего муниципального депутата Петербурга на время решили членства в партии «Единая Россия». Об этом 22 июня сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

«Членство в партии «Единая Россия» Ильи Русинова будет приостановлено в ближайшее время», — отметили в партии.

Напомним, по данным следствия 35-летний бывший депутат от округа «Измайловское» пятого созыва 2014−2019 Илья Русинов выстрелил из оружия по проплывающим мимо его дачного участка людям в лодке.

В результате огнестрельное ранение получила 32-летняя женщина, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу с ранениями внутренних органов и таза.

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В отношении Русинова возбуждено уголовное дело по факту покушение на убийство.

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