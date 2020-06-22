п. Мельниково, , 09:59 — REGNUM В Ленинградской области мужчина обстрелял отдыхающих на лодке людей из-за того, что они «слишком близко» подплыли к его даче. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

Следственным отделом по городу Приозерск следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство.

По версии следствия, 20 июня на территории дачного участка в поселке Мельниково Приозерского района, на берегу озера Любимовское, мужчина на почве внезапно возникших неприязненных отношений к ранее ему незнакомым людям, подплывшим на лодке к его дачному участку, произвел в их сторону один целенаправленный выстрел из гладкоствольного карабина.

В результате пострадала женщина, она получила множественные ранения. Потерпевшая была своевременно доставлена в медицинское учреждение, где ей была оказана медицинская помощь.

«Следователь СКР задержал подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ и подробно допросил по обстоятельствам дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — отметили в пресс-службе ведомства.

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления. Кроме того, в ходе расследования будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие совершению преступления.