Бишкек, , 12:24 — REGNUM Мэр столицы Киргизии Азиз Суракматов, а также главный бухгалтер и руководитель организационного отдела муниципалитета заразились коронавирусной инфекцией. Об этом в Facebook сообщил глава аппарата мэрии Балбак Тулобаев.По его словам, столичный градоначальник в числе прочих чиновников сдал ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, и тот показал положительный результат. Он также отметил, что столичный градоначальник не был госпитализирован, поскольку заболевание протекает в легкой форме. Мэр города Бишкека находится дома на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

Читайте также: МэрДжалал-Абада и депутат парламентаКиргизии заразились коронавирусом