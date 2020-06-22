Орел, , 11:47 — REGNUM Супруга орловского врача, также бывший медицинский работник, общественная активистка Елена Шураева выступила с видеообращением в адрес президент РФ Владимира Путина.

«Сильную Россию можно построить только со здоровым народом. А население Орловской области не просто болеет — оно вымирает. Убыль нашего населения за прошлый год составила более пяти тысяч человек, младенческая смертность выросла почти в два раза. За прошедшую неделю заболеваемость COVID выросла в нашей области в 1,8 раза, а по смертности от COVID мы занимаем лидирующее положение среди регионов Черноземья», — заявила Шураева.

«Орловская область на грани катастрофы. Наших больных COVID практически некому и негде лечить. Больницы Орла заполнены. Зачастую тяжёлые пациенты лежат в коридорах. Врачи выбывают массово, потому что наши больницы превратились в очаги инфицирования как для врачей, так и для пациентов. В некоторых отделениях осталось по одному-два врача», — утверждает Шураева.

Активистка также сообщила, что медики были обеспечены средствами индивидуальной защиты только после обращения в СК и прокуратуру, то же касается и президентских выплат, и тестирования врачей.

«За последний год у нас выбыло около тысячи медицинских работников, врачи и медсестры заболевают, оставшиеся в «красных» зонах падают в обмороки от многочасовой работы», — сказала Шураева, добавив, что московские врачи в регионе, вопреки обещаниям властей не едут, но орловские медики уезжают.

Автор обращения связывает коллапс в здравоохранении региона с некомпетентностью орловских чиновников и просит личного вмешательства президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный инфекционист Орловской области Виктория Адоньева в интервью местному изданию «Орловские новости» заявила о том, что о стабилизации ситуации с коронавирусом речь не идёт. Она также сообщила, что в орловских больницах уже нет мест для больных COVID-19, однако позже заявила, что её слова не правильно трактовали: «Мои слова были исковерканы. Я имела в виду, что койки заканчиваются только в той больнице, где я работаю. Так как к нам везут самых тяжелых пациентов», — цитирует Адоньеву «КП».