Орел, , 17:46 — REGNUM О стабилизации ситуации с коронавирусом в Орловской области речи пока не идёт. Об этом в интервью «Орловским новостям» заявила главный внештатный инфекционист Орловской области, заведующая областным гепатологическим центром городской больницы им. С. П. Боткина Виктория Адоньева.

«У нас в Орловской области около 500 заболевших на 100 тысяч населения — и это уже эпидемия. А мы продолжаем расти. О какой стабилизации, о каком снятии ограничений может идти речь? Мы за неделю, открыв 232 койки, их заложили тяжелыми двусторонними пневмониями. Это стабилизация? И смертность у нас в регионе не низкая, уже около 40 человек», — заявила в интервью Адоньева.

«Мы растем. Плато не будет. При воздушно-капельных инфекциях, когда говорят «плато» — это вызывает некоторое удивление, особенно, когда это говорят эпидемиологи и инфекционисты. В такого рода инфекциях бывает только рост и снижение», — добавила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, на 19 июня в Орловской области подтверждено 4003 случая заражения коронавирусом, 2064 пациента выписаны, 45 скончались.