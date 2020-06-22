Вильнюс, , 11:36 — REGNUM За прошедшие 24 часа в Литве было выявлено три новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 22 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с SARS-CoV-2.

Кроме этого, сообщается, что в результате этого общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране стало 1 801.

Помимо этого, уточняется, что за этот же период никто в стране никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 76.

При этом указывается, что за все время пандемии в Литве от COVID-19 вылечились 1 475 пациентов и что общее число проведенных тестов на коронавирус на сегодняшний день составляет 394 465.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки на территории Эстонии не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, и такая ситуация наблюдается в республике второй день подряд.