Таллин, , 11:27 — REGNUM За последние сутки на территории Эстонии не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, и такая ситуация наблюдается республике второй день подряд. Об этом 22 июня сообщает департамент здоровья страны.

«Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии не увеличивается второй день подряд и по-прежнему составляет 1981», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за это же время в стране никто не умер от COVID-19 и потому общее число летальных исходов также осталось 69.

Кроме этого, уточняется, что за все время пандемии в стране было проведено свыше 103 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что страны Африки планируют создать единую цифровую платформу для закупок медикаментов и медицинского оборудования в рамках мер по реагированию на пандемию коронавируса.