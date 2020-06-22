Кейптаун, , 11:18 — REGNUM Страны Африки планируют создать единую цифровую платформу для закупок медикаментов и медицинского оборудования в рамках мер по реагированию на пандемию коронавируса. Об этом передает Daily Nation.

Африканская платформа медицинского снабжения позволит 55 странам континента приобретать ключевые медицинские товары по конкурентоспособной цене.

На виртуальной пресс-конференции Африканского союза (АС), в которой приняли участие президент ЮАР и председатель АС Сирил Рамафоса, председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи и специальный посланник АС Страйв Масийива, политики пришли к выводу, что из-за пандемии на континенте возросла конкуренция за важнейшие товары.

Платформа направлена на решение проблем нехватки основных товаров, безопасности поставщиков, ценовой конкурентоспособности и прозрачности закупок.

Рамафоса заявил, что африканские страны проверят как можно больше поставщиков.

«Под руководством Африканского союза страны континента сплотились, чтобы вступить в эру внутриафриканского сотрудничества. Вирус возродил панафриканизм, который мы всегда хотели видеть», — сказал он.

«Мы используем потенциал расширенного сотрудничества для того, чтобы внедрять инновации, которые когда-то считались невозможными. Реакция континента на коронавирус является свидетельством устойчивости Африки к нашему зачастую недооцененному опыту в области управления чрезвычайными ситуациями и непоколебимому стремлению к самообеспеченности», — добавил Рамафоса.

Факи сказал, что формирование платформы является поистине панафриканским мероприятием.

«Мы знаем, что африканские страны будут сильнее, если мы будем вести переговоры о цене, качестве и доступности товаров как блок из 55 стран, а не как каждая страна по отдельности», — сказал Факи.