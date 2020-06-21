Нижний Новгород, , 14:23 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 21 июня выявили 1058 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 64 172 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 227 новых носителей коронавируса, в Саратовской области — 115, в Ульяновской области — 110, в Пензенской области — 83, в Самарской области — 75, в Чувашии — 69, в Пермском крае — 67, в Башкирии и Оренбургской области — по 56, в Мордовии — 55, в Кировской области — 49, в Татарии — 40, в Марий Эл — 37, в Удмуртии — 19.

С учетом новых случаев общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 15 555, в Саратовской области — 5450, в Башкирии — 4906, в Ульяновской области — 4810, в Чувашии — 4541, в Самарской области — 4325, в Пензенской области — 4307, в Татарии — 4192, в Оренбургской области — 3181, в Пермском крае — 3136, в Мордовии — 2986, в Кировской области — 2869, в Марий Эл — 2679, в Удмуртии — 1235.

Полностью выздоровели 39 433 жителя округа, за последние сутки выписаны 470 человек. Таким образом, выздоровели почти 61,44% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 580 человек, за минувшие сутки скончались восемь человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 21 июня всего в России подтверждено 584 680 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 7728 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет почти 11%. Полностью выздоровели 339 711 жителей России, за сутки выписаны 5 119 человек. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса выздоровели более 58,1% граждан. 8111 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 109 — за последние сутки.

Читайте также: В Поволжье выявили 1071 новый случай заражения коронавирусом