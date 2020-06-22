Хабаровск, , 11:14 — REGNUM В Хабаровском крае к государственным наградам за борьбу с коронавирусом представлены десятки медиков. 36 врачей награждены орденом Пирогова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Всего в регионе государственных наград удостоены 43 медика. Они награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.

Орденом Пирогова награждены 36 врачей. Среди них главный врач хабаровской городской больницы №10 Александр Калашников. На базе этой больницы с первых дней был развёрнут краевой инфекционный госпиталь, принявший на себя главную нагрузку в борьбе с коронавирусом. В кратчайшие сроки в больнице был мобилизован коллектив из 1230 врачей, 176 из которых специально переучили для работы с новой инфекцией.

Медики хабаровской «Десятки» смогла подобрать оптимальные методы лечения и передать опыт другим медицинским учреждениям.

Семь медсестёр и фельдшеров края награждены медалями святого Луки Крымского.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ограничения по коронавирусу продлены до 1 июля.