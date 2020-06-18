В России ситуация с коронавирусом вышла на плато, и есть тенденция к снижению ежедневных показателей заболеваемости.

В среднем за сутки в России делают около 300 тысяч тестов, всего в стране проведено уже более 15 миллионов исследований. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что тестирование будет продолжаться, несмотря на спад числа заразившихся.

В регионах и столице продолжается постепенная отмена мер, введенных в марте 2020 года. Страна возвращается к обычной жизни.