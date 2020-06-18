Число случаев заражения SARS-CoV2 в Туве достигло почти трёх тысяч
В Туве количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии достигло 2998. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за последние сутки выявлено 115 носителей.
В Воронежской области за сутки выявил 196 носителей коронавируса
196 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, об этом сообщили 18 июня у региональном оперативном штабе.
В Саратовской области коронавирус подтвердили еще у 119 человек
В Саратовской области 18 июня выявили 119 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 5101 человек, выздоровели 2396 пациентов, за сутки — 79 человек. С начала пандемии скончались 39 пациентов.
«Вариант патогенетической терапии»: о «научном порыве» в лечении COVID-19
Заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса, назвавшего прорывом клинические испытания, в которых для лечении от коронавируса применяли стероид дексаметазона, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):
«Применение глюкокортикоидных гормонов в лечении легочных заболеваний практикуется уже давно, поэтому каким-то открытием это назвать сложно. Однако, подобные выводы о методах лечения поражений легких, вызванных коронавирусной инфекцией, основанные на высоком уровне доказательности, позволяют надеяться на внедрение в клиническую практику современных алгоритмов ведения подобных пациентов…».
В Пензенской области еще два пациента скончались от COVID-19
В Пензенской области ушли из жизни еще два пациента с коронавирусом. Таким образом, на 18 июня число скончавшихся с коронавирусом жителей Пензенской области достигло 33 человек.
В Забайкалье за сутки выявили 66 новых носителей коронавируса
Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного регионального штаба на утро 18 июня, общее число носителей SARS-CoV-2 составляет уже 2391 человек, причём, 66 из них добавились за последние сутки, 1307 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.
В Кузбассе членов избиркомов перед 1 июля протестируют на коронавирус
В Кемеровской области при подготовке к проведению голосования по внесению поправок в Конституцию РФ организовано тестирование на обнаружение антител к COVID-19 членов избирательных комиссий, волонтёров и наблюдателей, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
На Алтае очаг коронавируса выявили в республиканском министерстве
Республика Алтай максимально усилит профилактические меры против распространения коронавируса. Ранее СМИ сообщили о вспышке COVID-19 в стенах ведомства. Как подтвердили в правительстве, вирус выявлен у пяти сотрудников, состояние которых оценивается, как удовлетворительное.
В Томске скорректировали алгоритм работы с респираторными пациентами
В Томске уточнён алгоритм работы с пациентами с респираторными заболеваниями, сообщила главный пульмонолог департамента здравоохранения региона Анна Тетенева.
В Хакасии скончались 12 пациентов с коронавирусом
В Хакасии официально подтверждён двенадцатый случай смерти пациента с коронавирусом, сообщили в министерстве здравоохранения республики.