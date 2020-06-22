Мехико, , 09:31 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики было выявлено более 5 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число превысило 180 тысяч. Об этом 22 июня сообщил директор эпидемиологии мексиканского минздрава Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции, трансляция которой шла на странице ведомства в соцсети Twitter.

«В Мексике у 180 545 человек за все время подтвердили SARS-CoV-2», — рассказал он.

Также уточняется, что за последние 24 часа в стране от COVID-19 скончались 1 044 пациента и в результате этом суммарное количество летальных исходов выросло до 21 825.

При это сообщается, что в настоящее время в Мексике от COVID-19 вылечились свыше 135 тысяч человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных в Индии случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа выросло более чем на 14,8 тысячи и превысило 425 тысяч.