Нью-Дели, 22 июня 2020, 09:11 — REGNUM Общее число выявленных в Индии случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа выросло более чем на 14,8 тысячи и превысило 425 тысяч. Об этом 22 июня сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, за истекшие 24 часа в стране 14 821 человек заразился коронавирусом, и потому их суммарное количество достигло 425 282.
Также указывается, что за это же время 445 пациентов в Индии скончались от COVID-19, и потому общее число летальных исходов теперь составляет 13 669.
При этом отмечается, что число вылечившихся от COVID-19 за прошедшие сутки выросло на 9440 пациентов и теперь составляет 237 196.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Грузии за последние сутки выявили два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.