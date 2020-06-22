Нью-Дели, , 09:11 — REGNUM Общее число выявленных в Индии случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа выросло более чем на 14,8 тысячи и превысило 425 тысяч. Об этом 22 июня сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, за истекшие 24 часа в стране 14 821 человек заразился коронавирусом, и потому их суммарное количество достигло 425 282.

Также указывается, что за это же время 445 пациентов в Индии скончались от COVID-19, и потому общее число летальных исходов теперь составляет 13 669.

При этом отмечается, что число вылечившихся от COVID-19 за прошедшие сутки выросло на 9440 пациентов и теперь составляет 237 196.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Грузии за последние сутки выявили два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.