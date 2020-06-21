Вашингтон, , 21:31 — REGNUM За минувшие сутки на территории США от COVID-19 скончались 595 пациентов. Об этом 21 июня сообщает университет Джона Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По данным университета, в результате этого общее число летальных исходов от COVID-19 стало составлять свыше 119 тысяч.

Также сообщается, что за последние 24 часа в стране было выявлено 32 540 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

При этом указывается, что в США в настоящее время свыше 617 тысяч пациентов вылечилось от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня министерство здравоохранения Филиппин сообщило, что за последние сутки в стране выявили 653 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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