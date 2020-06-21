Манила, , 21:21 — REGNUM За последние сутки на Филиппинах выявили 653 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 июня сообщает минздрав страны.

По информации министерства, в результате этого общее количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране составляет 30 052.

Также указывается, что за это же время на Филиппинах было отмечено 19 пациентов, скончавшихся от COVID-19, и теперь их общее число достигло 1169.

При этом отмечается, что общее число вылечившихся от COVID-19 в стране в настоящее время составляет 7893.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня на сайте министерства здравоохранения Ирландии сообщалось, что в стране число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции достигло 25 379, из них шесть выявлены за минувшие сутки.

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