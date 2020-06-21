Дублин, , 20:51 — REGNUM В Ирландии число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции достигло 25 379, из них шесть выявлены за минувшие сутки. Об этом 21 июня сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

Кроме этого, по данным министерства, за последние сутки не было зарегистрировано ни одного случая заражения инфекцией.

С начала эпидемии от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1715 человек. В минздраве также подчеркнули, что за сутки не было зафиксировано ни одного летального исхода вследствие болезни, вызванной коронавирусом.

«Центр контроля за здравоохранением Ирландии не получил информацию ни об одном случае смерти от COVID-19 за последние 24 часа», ― уточнили в ведомстве.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зарегистрировано 8 525 042 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 456 973 человека. За сутки было выявлено 138 980 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 6271 человек.

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