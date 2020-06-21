Нью-Дели, , 20:21 — REGNUM В Индии число выявленных случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции достигло 422 526, умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 13 509 человек. Об этом 21 июня свидетельствуют данные портала Worldometers, который осуществляет мониторинг ситуации с коронавирусом в мире в реальном времени.

По данным ресурса, Индия занимает четвертое место по числу выявленных заражённых коронавирусом после США, Бразилии и России.

Так, по состоянию на 20:15 (мск) в Индии за сутки выявлено 10 799 инфицированных, скончались 232 человека. Статистика свидетельствует, что в Индии наблюдается один из самых высоких показателей по приросту числа новых заражённых за сутки, по которому страна уступает только лишь США, где зарегистрировано 12 135 новых случаев заражения инфекцией.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зарегистрировано 8 525 042 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 456 973 человека. За сутки было выявлено 138 980 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 6271 пациент.

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