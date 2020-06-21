Баку, , 18:57 — REGNUM В Азербайджане за последние 24 часа выявили 491 случай заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 12 729. Об этом сообщает 21 июня оперштаб при правительстве страны.

«Выявлен (в стране) еще 491 случай заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общее число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 154.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня в Национальной организации общественного здравоохранения Греции сообщили, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось в стране на 10.

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